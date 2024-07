Calciomercato Juventus, super offerta del Chelsea per Yildiz: la risposta dei bianconeri

CalcioWeb

Tutti pazzi dei talenti dei bianconeri. La Juventus è la regina del calciomercato in entrata e in uscita e sono in arrivo altre importanti novità. La Vecchia Signora è in contatto per le cessioni dell’attaccante Soulé e del difensore Dean Huijsen per circa 60 milioni totale, cifra da versare poi all’Atalanta per Koopmeiners.

Un altro talento della Juventus è Kenan Yıldız, calciatore di grande prospettiva e pronto ad una stagione da titolare ad alti livelli.

L’offerta del Chelsea

Il 19enne è seguito con grande interesse dai club di Premier League: dopo l’Arsenal anche il Chelsea si è messo in fila per il talento juventino. Secondo alcune notizie i Blues avrebbero messo sul piatto circa 50 milioni di euro. La Juventus ha rispedito al mittente la proposta: Yildiz è incedibile e farà parte della squadra di Thiago Motta.