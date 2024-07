Calciomercato Lazio, occhi in casa Arsenal: blitz a sorpresa

CalcioWeb

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo. La dirigenza è in contatto con il tecnico Marco Baroni e sono in corso valutazioni sulle strategie per la prossima stagione. I biancoceleste continuano a sondare il mercato estero e nelle ultime ore è salito alla ribalta un nome a sorpresa.

Secondo quanto riporta Sky Sport il club di Lotito ha chiesto informazioni per Nuno Tavares, terzino sinistro di proprietà dell’Arsenal. La Lazio ha sondato il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione e le parti hanno deciso di riaggiornarsi.

Si tratta di un calciatore portoghese classe 2000, di ruolo terzino sinistro e con possibilità di giocare anche in posizione leggermente avanzata. Dopo l’esperienza dalla Primavera del Benfica e poi in prima squadra, il calciatore ha indossato anche le maglie di Marsiglia e Nottingham Forest.