Calciomercato, maxi-operazione Juve-Roma: in 4 possono cambiare maglia

Grandi manovre sul calciomercato tra Juventus e Roma. I bianconeri sono scatenati in entrata e uscita e si preannuncia una vera e propria rivoluzione. La ‘Vecchia Signora’ ha già definito due colpi importanti per il centrocampo: Douglas Luiz e Thuram.

In attesa di presentare una nuova offerta all’Atalanta per Koopmeiners, la Juventus prepara le strategie in attacco. Come confermato anche da CalcioWeb, la Roma si è avvicinata ad assicurarsi le prestazioni di Federico Chiesa. La valutazione dei bianconeri è di circa 25 milioni di euro.

La maxi-operazione con la Roma

La Juventus e la Roma sono in trattativa anche per altri profili. I giallorossi continuano il pressing anche per Matias Soulé, giovane talento reduce dalla stagione positiva con la maglia del Frosinone.

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ negli affari potrebbero rientrare altri due profili. Tammy Abraham è il nome preferito dalla Juventus per il ruolo di vice-Vlahovic. L’inglese è reduce da un infortunio e da una parte finale deludente ed è alla ricerca del rilancio. Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta spazio a Yildiz ma con la necessità di affidarsi ad un calciatore esperto. Il nome nuovo è quello di Stephan El Shaarawy.