Luca Marchetti a CalcioWeb: “perchè il Milan si è mosso in ritardo”. Non solo Morata, c’è un altro big

“Il Milan ha la questione di Morata aperta e l’altro attaccante, Fullkrug, ma ce ne sono 2-3 che il Milan sta tenendo in considerazione“. Luca Marchetti, intervistato ai microfoni di “CalcioWeb” prima della puntata inaugurale di “Calciomercato – L’Originale” in diretta da Reggio Calabria, parla del calciomercato del Milan e si concentra sulla questione attaccanti.

Morata sarà presto a Milano ma i rossoneri hanno tutta l’intenzione di chiudere per un altro attaccante del calibro di Fullkrug.

“Il Milan dovrà andare ‘in rimonta’ sulle altre. Gli serve un attaccante, un terzino e un centrocampista. I nomi sono individuati (Morata, Emerson Royal, Fofana, ndr) però vuoi per l’Europeo, vuoi per le dinamiche delle squadre gestite da fondi, c’è meno velocità rispetto alle altre“, aggiunge Marchetti sottolineando le ragioni per le quali il Milan è partito un po’ in ritardo rispetto a Inter, Juventus e Napoli.

“La Juventus aveva delle necessità stringenti a centrocampo, il Napoli in difesa e le hanno messe a posto. Adesso devono vendere per comprare. Il Milan non ha questa necessità e si è preso tutto il tempo per comprare, soprattutto l’attaccante: il Milan avrebbe voluto prendere Zirkzee, ma le commissioni non lo hanno permesso. Ha rivisto la sua strategia e abbiamo capito perchè ha preso l’attaccante ‘in ritardo’: doveva finire l’Europeo“, ha concluso Marchetti.

Luca Marchetti: "Milan su Morata e Fullkrug" e non solo, le trattative più calde