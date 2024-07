Calciomercato Milan, spunta un nome inedito per il sostituto di Bennacer (o Adli)

CalcioWeb

Trattativa in corso a centrocampo. Il Milan potrebbe regalare due calciatori al tecnico Fonseca, considerando anche il pressing della Saudi Pro League per Adli e Bennacer. I profili principali in entrata sono Fofana e Samardzic ma nelle ultime ore è spuntata una soluzione a sorpresa.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ tra le opzioni c’è anche Johnny Cardoso, 22enne americano in forza al Betis Siviglia. Il suo ruolo principale è davanti alla difesa, ma in carriera si è disimpegnato anche in zona leggermente avanzata. In carriera ha indossato anche la maglia dell’Internacional.

La trattativa

La richiesta del club spagnolo si aggira sui 25 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dai rossoneri. Il Betis aveva sborsato 6 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore ma la valutazione è aumentata tantissimo dopo l’ultima stagione positiva.