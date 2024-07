Calciomercato Serie B, inserimento per Tutino: offerta da 5 milioni di euro

CalcioWeb

Il calciomercato in Serie B entra sempre più nel vivo e un pezzo pregiato è sicuramente Gennaro Tutino del Cosenza. L’ex Parma e Palermo continua a confermarsi un lusso per categoria ed è finito nel mirino delle big del torneo cadetto.

La squadra in pole per assicurarsi le prestazioni è la Sampdoria di Andrea Pirlo. Il club blucerchiato non ha ancora chiuso la trattativa e si è registrato il rilancio del Sassuolo.

L’offerta del Sassuolo

Secondo le ultime notizie il club neroverde avrebbe messo sul piatto 5 milioni di euro per il cartellino e l’offerta ha trovato il gradimento del Cosenza. La proposta della Sampdoria è ferma ai 2 milioni di euro di prestito e altri 2 di riscatto più un extra promozione. Il testa a testa entra nel vivo.