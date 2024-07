Calciomercato Torino, ufficiale Che Adams: i dettagli dell’operazione

CalcioWeb

Nuovo rinforzo offensivo nella rosa del Torino, ufficiale l’acquisto di Che Adams. L’attaccante scozzese arriva a parametro zero e si lega al club piemontese con un triennale fino al 2027. Il club lo ha annunciato sui canali social.

Il comunicato del Torino

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Ché Adams. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Adams è nato a Leicester, in Inghilterra, il 13 luglio 1996. È cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Coventry City, St Andrews, Oadby Town ed Ilkeston. Nel novembre 2014 è stato acquistato dallo Sheffield United, con cui ha disputato due stagioni di League One. Nell’agosto 2016 si è trasferito al Birmingham City: tre campionati di Championship con i Blues per un totale di 123 presenze e 38 gol, di cui 22 nel campionato 2018-’19. Nel luglio 2019 l’approdo al Southampton, con cui ha esordito in Premier League il 10 agosto 2019 nel match contro il Burnley. Con i Saints, tra campionato e coppe, ha collezionato 191 presenze e 48 reti. Nell’ultima stagione ha contribuito in modo significativo al ritorno in Premier del Southampton e ha segnato 17 gol in 46 partite.

Per Adams anche 33 presenze e 6 reti con la Scozia, con cui ha preso parte agli Europei 2024 in Germania scendendo in campo in tutte e tre le gare disputate dalla propria nazionale“.