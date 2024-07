Cessione Messina, la svolta tanto attesa? Sciotto mette in guardia: “trascorsi i termini…”

CalcioWeb

Ancora un colpo di scena relativo alla trattativa per la cessione del Messina al fondo estero. Il presidente Sciotto, tramite un comunicato stampa ufficiale, detta i tempi per arrivare finalmente al passaggio delle quote societarie tanto richiesto dalla tifoseria e dalle Istituzioni.

La cordata americana, interessata all’acquisizione del club dovrà dare una risposta definitiva entro il 30 luglio. Se, per quella data, non ci sarà il closing, il Messina potrà valutare nuove offerte eventualmente pervenute. Il comunicato arriva dopo una richiesta di chiarimenti del sindaco cittadino Federico Basile.

Il comunicato della società

“L’Acr Messina tiene a precisare che, in data 23.06.2024, è stata sottoscritta, con il vincolo della riservatezza, un’intesa preliminare che obbliga la parte acquirente a formalizzare il passaggio delle quote societarie entro il 30.07.2024. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proprietà potrà valutare le altre proposte di acquisizione eventualmente pervenute. Dette informazioni sono state, altresì, riferite al Sindaco di Messina, dott. Federico Basile, nel corso di una cordiale telefonata“.