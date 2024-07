Cremonese, sfida alla Serie A: data e orario dell’amichevole contro il Torino

CalcioWeb

La Cremonese è una seria candidata alla promozione in Serie A e parte nelle prime posizioni nella griglia di partenza del campionato di Serie B. La squadra continua la preparazione ed è stata ufficializzata un’amichevole.

Sarà il Torino l’avversario dei grigiorossi nel test-match in programma a Pinzolo sabato 27 luglio. Il fischio d’inizio al campo sportivo “Pineta” è previsto alle ore 16. Va così a comporsi il quadro definitivo delle amichevoli pre campionato della Cremonese.

Cremonese-Giana

La prima amichevole, inizialmente programmata a Desenzano con la Giana Erminio, si giocherà invece sabato 20 luglio al campo “Soldi” a causa dell’insorgere di un problema al manto erboso della struttura gardesana. La partita inizierà alle ore 18 e si disputerà a porte chiuse in quanto in questo periodo l’impianto di via Postumia è sottoposto ad una serie di lavori di miglioramento necessari ad ospitare le partite dell’imminente campionato di Primavera 1 che impediscono l’accesso al pubblico.

Le altre amichevoli

Dopo il test match con il Torino, sempre a Pinzolo la Cremonese affronterà il Trento (mercoledì 31 luglio, ore 17) e il Lumezzane (domenica 4 agosto, ore 17).