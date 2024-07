Gravina dopo Euro 2024: l’eliminazione dell’Italia, il divario dalla Spagna e la ricandidatura

CalcioWeb

La recente delusione dell’Italia a Euro 2024 continua a scatenare tante reazioni e nel mirino sono finiti soprattutto Luciano Spalletti e Gabriele Gravina. Subito dopo la debacle in Germania, il Ct e il presidente si sono presentati in conferenza stampa per analizzare il momento negativo della squadra e soprattutto svelare le intenzioni per il futuro.

Il presidente aveva esposto la sua posizione in conferenza stampa, confermando la sua volontà di rimanere a capo del progetto a lungo termine con Luciano Spalletti. In ogni caso, il nodo verrà sciolto il 4 novembre, data delle nuove elezioni federali.

Le parole di Gravina

“Sulla mia candidatura deciderò più avanti, ho letto anche io di alcune rassicurazioni che avrei dato in merito. Ma le potrò dare quando esiste una mia decisione in un senso o nell’altro”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa post consiglio federale.

“Non c’è la necessità di intraprendere un percorso con accelerazioni che non farebbero bene al movimento calcistico – ha concluso -. Io voglio bene al calcio, qualunque decisione prenderò sarò nell’interesse calcio italiano”.

Il bilancio di Euro 2024

“La Spagna ha dato grande spettacolo, è una squadra straordinaria con talenti incredibili. È un modello straordinario soprattutto per la valorizzazione dei giovani. Loro hanno il 37.7% di calciatori stranieri noi più del 60. L’Italia è terz’ultima in Europa per valorizzazione del vivaio”. Cosi’ il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Infine un ritorno sull’eliminazione agli ottavi dell’Italia: “non posso credere che il nostro livello sia quello dell’ Europeo. Nel calcio si cade, ma bisogna rialzarsi anche se l’amarezza è ancora tanta. Domani inizia un nuovo percorso perché abbiamo un primo tecnico del club Italia con il nuovo organo tecnico cercheremo di trovare le migliori soluzioni per le nostre nazionali. Il confronto con esperti del nostro calcio è un valore aggiunto come saranno utili i consigli di Buffon. Speriamo di poter recuperare giocatori importanti che abbiamo perso prima dell’Europeo. Speriamo di ritrovare entusiasmo”.