La Juve chiama, l’Inter risponde: il nuovo difensore nerazzurro arriva dal calciomercato svincolati

CalcioWeb

La Juventus chiama e l’Inter risponde. Il club bianconero è attivissimo sul calciomercato e si preannuncia un testa a testa con i nerazzurri per la vittoria dello scudetto. I campioni d’Italia in carica continuano a sondare il mercato e l’ultima soluzione arriva dagli svincolati.

Il club nerazzurro ha già piazzato due colpi importanti con gli arrivi di Zielinski a centrocampo e Taremi in attacco. Adesso tutte le attenzioni sono sul profilo in difesa.

L’Inter sonda il mercato svincolati

Secondo quanto riporta Sky Sport il profilo nuovo è quello di Ricardo Rodriguez, calciatore svizzero reduce dall’esperienza al Torino. Il calciatore, protagonista di un ottimo rendimento a Euro 2024, potrebbe completare il reparto arretrato dei nerazzurri, nel ruolo di braccetto a sinistra.

Le parti sono in contatto per valutare la fattibilità dell’operazione e il calciatore ha già aperto al trasferimento in nerazzurro.