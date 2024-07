Calciomercato Inter, è fatta per il difensore: lo spagnolo che ha stregato Inzaghi

CalcioWeb

E’ fatta per il nuovo difensore dell’Inter. Secondo quanto riporta il portale spagnolo ‘Relevo’ il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo di calciomercato per l’arrivo di Alex Perez, difensore centrale del Betis considerato di grande prospettiva e già pronto per un campionato di alto livello.

L’intesa tra i club è stata raggiunta in prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 500mila euro, ai quali si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita. Il calciatore dovrebbe arrivare in Italia la prossima settimana per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Il difensore ha stregato Simone Inzaghi.

Chi è Alex Perez

Alex Perez è un difensore centrale classe 2006 del Betis. Dopo la prima esperienza nella giovanili del Rayo Vallecano, lo spagnolo passa al Betis e gioca nella squadra riserve. Si tratta di un calciatore molto forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. Nella passata stagione ha collezionato presenze con il Betis B, squadra della Segunda B.