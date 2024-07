Italia eliminata da Euro 2024: la proposta (bizzarra) di Prandelli

CalcioWeb

Continuano le reazioni dopo il percorso deludente dell’Italia a Euro 2024 e l’eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzerra. L’ex Ct della Nazionale Cesare Prandelli ha affrontato l’argomento ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Europeo? Già prima ci siamo trovati a fine ciclo senza vere alternative. Ogni tanto si cerca di esibire un po’ di ottimismo. Ma serve un progetto che non soffochi i talenti. Non dobbiamo essere totalmente negativi: qualche buon calciatore c’è, ma non deve pensare al possesso e al sistema tattico fin da ragazzo. Facciamo crescere giocatori che abbiano carattere, determinazione, senso di appartenenza, generosità, che facciano squadra”.

Poi la proposta: “non servono dieci anni. Basta la metà. Però il calcio deve parlarsi e decidere subito. Lega, Figc, club. Tutti. Ai miei tempi avevamo fatto una proposta che mi sembra ancora valida. Se dopo l’Under 21 i nostri non giocano nei club, perché ci sono tanti stranieri, anche modesti, non lasciamoli disperdere nelle panchine, senza una presenza. La Figc deve creare un club, iscriverlo in Serie B o C, per far giocare in una squadra di azzurri altrimenti sottoutilizzati. Valorizzerebbe così anche il patrimonio dei club. Ma la Figc deve credere nel progetto e investire”.