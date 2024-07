James Rodriguez in Serie A, contatti in corso: una squadra in pole

CalcioWeb

“Prendo uno 10 volte più forte di Greenwood”, parole e musica di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il club biancoceleste è reduce dalla stagione al di sotto delle aspettative in Serie A e la dirigenza è in contatto sul calciomercato. Il numero uno biancoceleste prepara una vera e propria rivoluzione e l’attacco è il reparto principalmente sotto osservazione.

L’obiettivo numero uno per l’attacco è James Rodriguez, calciatore colombiano classe 1991 ancora in grado di imporsi ad alti livelli anche in Serie A. Le qualità dell’ex Real Madrid non sono in discussione e in maglia biancoceleste potrebbe rilanciarsi. Il calciatore è stato proposto anche al Napoli ma i biancocelesti sono in pole.

Le parole di Lotito

Una conferma sulla trattativa è arrivata proprio da Claudio Lotito: “vedremo. Bisogna fare una serie di valutazioni sullo stipendio, commissioni, compatibilità con la nuova politica del club, non solo soffermandosi sul fatto che un calciatore arrivi a parametro zero”, sono le parole del numero uno biancoceleste a ‘Il Messaggero’.