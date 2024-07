Juve Stabia, tifosi furiosi per lo stadio: il comunicato della Curva Sud

CalcioWeb

La Juve Stabia programma la prossima stagione di Serie B e un argomento importante e di discussione è quello relativo allo stadio. La Curva Sud, attraverso un comunicato ufficiale, ha preso una netta posizione.

“Il Romeo Menti è la nostra casa, il nostro fortino. Lì si crea la giusta alchimia tra la squadra e la sua gente, che vive per i suoi colori. La riconquista della serie B è arrivata dopo un lungo cammino costato tanto sudore e tanti sacrifici. Noi tifosi vogliamo a tutti i costi difendere quello che abbiamo conquistato. Per rispetto di tutti coloro che amano la Juve Stabia e ogni anno rinnovano il proprio amore viscerale verso la squadra, sottoscrivendo l’abbonamento, per tutti i cittadini stabiesi, per la città di Castellammare di stabia, la Juve Stabia deve giocare al Romeo Menti!

Non seguiremo la squadra in nessun altro stadio al di fuori del Romeo Menti per le partite casalinghe. Già in passato abbiamo subito diversi torti, ora basta. Se la prima partita casalinga del 27 agosto, fosse ancora in dubbio, la curva sud comunica che organizzerà un corteo che si recherà direttamente dal primo cittadino per avere un confronto e ribadire, ancora una volta, che la Juve Stabia deve giocare al Romeo Menti. Avanti stabiesi, avanti Castellammare. Difendiamo con i denti ciò che abbiamo conquistato!”.