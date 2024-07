Juventus, Khéphren Thuram alla Continassa: entusiasmo alle stelle | VIDEO

CalcioWeb

E’ finalmente tornato l’entusiasmo in casa Juventus dopo anni di delusioni. Il dirigente Giuntoli è scatenato sul calciomercato e ha già piazzato tre colpi importanti in entrata: Douglas Luiz, Di Gregorio e Khéphren Thuram.

Proprio il centrocampista francese è arrivato oggi alla Continassa. Il club bianconero ha piazzato un colpo interessante: il 23enne è stato acquistato dal Nizza per 20 milioni di euro più bonus.

L’arrivo alla Continassa

Il centrocampista francese è atterrato in mattinata all’aeroporto di Torino-Caselle, accompagnato dal papà Lilian. Poi si è trasferito alla Continassa per le visite mediche e la firma del contratto. Il calciatore si è fermato con i tifosi per la firma degli autografi.