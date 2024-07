Messina, il presidente Sciotto dimesso dall’ospedale: si sblocca la cessione del club?

CalcioWeb

Il presidente del Messina Pietro Sciotto è stato dimesso oggi, dopo nove giorni di ricovero, dall’ospedale Papardo, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico durato otto ore. Lo rende noto il club giallorosso tramite un comunicato.

“Desidero ringraziare il dirigente medico responsabile, dott. Antonio Rosario Iannello, che mi ha operato con grande professionalità, autentica eccellenza ed orgoglio della Sanità messinese“, ha dichiarato Sciotto. “Fondamentale si è rivelata la prevenzione della patologia diagnostica per tempo. Invito tutti a fare sempre prevenzione che è fondamentale per anticipare le cure. Un ringraziamento va anche all’anestesista dott. Giovanni Nania, medico di spessore umano, e a tutta l’equipe estremamente professionale. Mi sento di ringraziare tutto il personale medico e paramedico del reparto Urologia dell’ospedale Piemonte, per l’attenzione e l’amorevolezza che prestano ai pazienti“.

Il presidente Sciotto ringrazia tutti ma sa bene che i tifosi sono in trepidante attesa di conoscere il futuro societario del club. Chiedono a gran forza le sue dimissioni, con striscioni di contrarietà e dando massimo sfogo sui social al loro disappunto sulla gestione della trattativa per la cessione del Messina al fondo anglo americano. Il 22 luglio la ‘squadra’ dovrebbe andare in ritiro, con i 5 giocatori al momento sotto contratto, nessun colpo di calciomercato anche se la piazza è in attesa di conoscere i “diversi calciatori che saranno in città, nei prossimi giorni, per sottoporsi alle visite mediche e sottoscrivere i contratti” così come dichiarato dal presidente nei giorni scorsi. Ma il tempo stringe e dopo i continui ed estenuanti rinvii e silenzi, la credibilità del club peloritano, agli occhi della tifoseria, vacilla sempre di più.