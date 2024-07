Modena, al via il ritiro: i 31 convocati a disposizione di Bisoli

CalcioWeb

Prende il via la stagione del Modena. La squadra di Pierpaolo Bisoli prepara i prossimi impegni ufficiali con il chiaro obiettivo di raggiugere il miglior risultato possibile.

Sono 31 i convocati di Pierpaolo Bisoli per il ritiro di Fanano. Il pullman gialloblù è partito dallo stadio Braglia in direzione Appennino, a portare i saluti istituzionali ai gialloblù è stato l’assessore allo sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi: “un grande in bocca alla squadra per la stagione che è appena iniziata. Come amministrazione siamo al fianco della società e di tutti i ragazzi della Prima Squadra ma anche del Settore Giovanile”.

Calciomercato Modena, concluse due operazioni di calciomercato: una in entrata e una in uscita

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: Fabrizio Bagheria, Andres Celenza, Riccardo Gagno, Jacopo Sassi.

DIFENSORI: Mattia Caldara, Iacopo Casani, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Riyad Idrissi, Edoardo Olivieri, Antonio Pergreffi, Fabio Ponsi, Giovanni Zaro.

CENTROCAMPISTI: Thomas Battistella, Kleis Bozhanaj, Edoardo Duca, Fabio Gerli, Luca Magnino, Lukas Mondele, Ousmane Niang, Marco Oliva, Antonio Palumbo, Simone Santoro, Ioannis Sarris, Luca Tremolada.

ATTACCANTI: Fabio Abiuso, Thomas Alberti, Lorenzo Di Stefano, Romeo Giovannini, Ettore Gliozzi, Luca Strizzolo.