Olimpiadi, la federazione judo contro l’Italia: la risposta dopo il caso Odette Giuffrida

CalcioWeb

La Federazione internazionale di judo (IJF) con una lunga nota prende posizione nel quadro delle polemiche alimentate dall’Italia per le decisioni arbitrali giudicate palesemente errate che hanno penalizzato Odette Giuffrida e Manuel Lombardo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La nota della federazione di judo

“L’assegnazione degli arbitri a ogni gara viene effettuata tramite un software di Ijf”, ha spiegato la Federazione internazionale di judo, sottolineando che “il sistema è certificato a livello internazionale come completamente casuale e senza alcun margine di manipolazione.

La stessa professionalità, esperienza, imparzialità e onestà valgono per i supervisori degli arbitri e per i membri della Commissione Arbitrale IJF che assistono i direttori di gara nel loro processo decisionale. Le accuse riportate dai media italiani e sottolineate dalla federazione italiana, che mettono in dubbio la regolarità dei risultati di alcune gare, suggerendo che ci fosse una volontà di ingiustizia o manipolazione, sono del tutto infondate.

Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta ufficiale di revisione: siamo sorpresi di vedere argomentazioni infondate. La Federazione internazionale – conclude la nota – è impegnata nei valori dello sport e nel codice morale del judo“.