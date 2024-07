Olimpiadi Parigi 2024, il medagliere aggiornato: giornata di grazia per l’Italia!

CalcioWeb

E’ stata una grande giornata per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La serata si è conclusa con una grande impresa per i colori italiani: le azzurre della scherma hanno conquistato per la prima volta una medaglia d’oro alle Olimpiadi alle spade.

Un altro grande risultato è stato realizzato dalle Fate nella ginnastica: dopo 96 anni è arrivato l’argento nella gara a squadre. Gioia anche dal nuoto: Gregorio Paltrinieri ha chiuso al terzo posto gli 800 stile libero. Sul fronte medagliere l’Italia occupa sempre l’8° posto ma con un bottino complessivo di 11 medaglie.

La classifica aggiornata

Giappone – 13 medaglie: 7 ori, 2 argenti, 4 bronzi Cina – 14 medaglie: 6 ori, 6 argenti, 2 bronzi Australia – 11 medaglie: 6 ori, 4 argenti, 1 bronzo Francia – 18 medaglie: 5 ori, 9 argenti, 4 bronzi Corea del Sud – 11 medaglie: 5 ori, 3 argenti, 3 bronzi Stati Uniti – 26 medaglie : 4 ori, 11 argenti, 11 bronzi Gran Bretagna – 12 medaglie: 4 ori, 5 argenti, 3 bronzi Italia – 11 medaglie: 3 ori, 4 argenti, 4 bronzi Canada – 6 medaglie: 2 ori, 2 argenti, 2 bronzi Hong Kong – 3 medaglie: 2 ori, 0 argenti, 1 bronzo