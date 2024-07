Olimpiadi Parigi 2024, il medagliere dopo la 3ª giornata: l’Italia vola con un altro oro!

CalcioWeb

Conclusa la terza giornata di gare, il medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024 sorride all’Italia. La spedizione azzurra sale a quota 8 medaglie complessive e festeggia il secondo oro in tre giorni. La gioia arriva nuovamente dal nuoto, questa volta dai 100 metri dorso con la vittoria di Thomas Ceccon. Quarto posto nella rana per Benedetta Pilato a 1 centesimo dal bronzo. In serata Filippo Macchi arriva a una stoccata dall’oro ma deve accontentarsi, fra aspre polemiche, dell’argento.

Il medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024

Giappone – 12 medaglie: 6 ori, 2 argenti, 4 bronzi Francia – 16 medaglie: 5 ori, 8 argenti, 3 bronzi Cina – 12 medaglie: 5 ori, 5 argenti, 2 bronzi Australia – 9 medaglie: 5 ori, 4 argenti Corea del Sud – 9 medaglie: 5 ori, 3 argenti, 1 bronzo Stati Uniti – 20 medaglie : 3 ori, 8 argenti, 9 bronzi Regno Unito – 10 medaglie: 2 ori, 5 argenti, 3 bronzi Italia – 8 medaglie: 2 ori, 3 argenti, 3 bronzi Canada – 5 medaglie: 2 ori, 1 argento, 2 bronzi Hong Kong Cina – 3 medaglie: 2 ori, 1 bronzo