Sampdoria, chi è Giovanni Leoni: il 17enne seguito dalle big! Una squadra in pole

CalcioWeb

La Sampdoria si prepara alla prossima stagione di Serie B con l’intenzione di vincere il campionato e tornare in massima categoria. La squadra agli ordini di Andrea Pirlo è considerata in grado di lottare per le posizioni di vertice e la dirigenza continua a muoversi sul calciomercato.

Un talento in grado di imporsi ad alti livelli è Giovanni Leoni, difensore centrale del 2006. Il club blucerchiato lo ha riscattato dal Padova per 1,5 milioni di euro e rappresenta un patrimonio importante del club. Già dalla prossima stagione potrebbe far parte del gruppo e mettersi in mostra agli occhi delle grandi. Il calciatore potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato ma completare la stagione in blucerchiato.

Le squadre in corsa

Giovanni Leoni è finito nel mirino delle big del campionato di Serie A, soprattutto Juventus e Inter. La squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni del calciatore è proprio quella nerazzurra. La valutazione è di circa 5 milioni di euro ma nella trattativa potrebbe rientrare un altro giovane.