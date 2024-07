Caso Sampdoria, la situazione sui trasferimenti e le ultime sull’affare Tutino

CalcioWeb

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul caso della Sampdoria in Serie B. Il riferimento è ai tesseramenti sospesi e alle voci sul rischio penalizzazione da scontare nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ il tavolo tecnico tra Figc e le tre leghe ha ribadito l’obbligo per i club come la Sampdoria (quelli che hanno definito un piano di ristrutturazione del debito che prevede dei paletti sul mercato) di chiudere questa sessione con un saldo non negativo.

La Lega B dovrà esprimersi sulle varie operazioni. I riscatti esercitati a giugno o i prestiti gratuiti con obbligo da saldare nel 2025 quando vanno saldati? E le risoluzioni di contratto con pagamenti pluriennali? Il nodo è questo, sapendo che le operazioni fatte entro il 31 luglio vanno garantite entro l’8 agosto per avere i visti d’esecutività.

La questione Tutino

Secondo l’interpretazione della Sampdoria, le operazioni di questi giorni la mettono al sicuro, in particolar modo dopo la cessione di Audero al Como per quasi 6 milioni di euro.

Il club blucerchiato prepara il colpo Tutino in attacco, che dovrebbe essere definito dopo il 31 luglio. La formula è stata già stabilita: 2 milioni di prestito al Cosenza e 2 milioni di riscatto.