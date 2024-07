Spagna prima finalista di Euro 2024! La Francia si sveglia tardi e si consolerà contro… l’Italia

CalcioWeb

La Spagna è la prima finalista di Euro 2024! Nessuna sorpresa. La ‘Roja’ ha vinto tutte le gare di questo Europeo e lo ha fatto con merito, identità e regalando emozioni, una delle poche Nazionale a riuscirci in un torneo che non ha certo brillato sotto il profilo dello spettacolo. La condizione di qualche big sul viale del tramonto, leggasi Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Modric, Lewandowski, non ha di certo aiutato, così come il talento ancora acerbo di qualche nuovo fenomeno pronto a prendersi la scena del calcio mondiale.

Ma la Spagna è stata l’eccezione anche in questo. Straordinario l’Europeo di Nico Williams, devastante sulla fascia sinistra. Questa sera, nella gara contro la Francia, la scena se l’è presa pero Lamin Yamal. Quasi 17 anni, l’età in cui solitamente gli Europei si vedono dal divano di casa e, al più, si giocano a livello giovani. Il fenomeno del Barcellona è invece già una colonna portante della sua Nazionale ed è stato capace di decidere la semifinale di Euro 2024 segnando il gol più giovane della storia della competizione.

Una rete fantastica, un tiro a giro sul quale Maignan non ha potuto nulla (VIDEO). Gol preziosissimo, arrivato nel miglior momento della Francia galvanizzata dalla prima rete su azione in tutto il torneo, colpo di testa di Kolo Muani su assist di Mbappè. Un colpo durissimo che ha dato fiducia agli iberici e ha fatto sbandare i ‘Galletti’ poi colpiti, nuovamente, dal raddoppio di Dani Olmo (con deviazione di Kounde).

La Francia ha giocato, probabilmente, la miglior partita del suo Euro 2024, decisamente sotto tono nel complesso. I ‘Bleu’ si sono svegliati tardi insistendo, forse troppo, nel proporre un gioco speculativo nonostante il grande talento a disposizione di Deschamps. La Francia si conferma ‘allergica’ alla competizione continentale: non vince un Europeo da 24 anni, nelle ultime 6 edizioni ha raggiunto una sola finale (persa contro il Portogallo).

La Spagna, alla 3ª finale negli ultimi 5 europei (2 vinte) attende la vincente di Olanda-Inghilterra di domani. La Francia, invece, attende… l’Italia. Il prossimo impegno ufficiale sarà, infatti, il 6 settembre per la prima sfida di Nations League: un bel banco di prova per gli azzurri di Spalletti in cerca di riscatto contro una Francia che avrà ancora l’amaro in gol per la finale mancata e vorrà, di sicuro, ripartire alla grande.