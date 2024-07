Sudtirol, super triangolare con Bologna e Bochum: data, orari e prezzi dei biglietti

CalcioWeb

Il Sudtirol continua la fase di avvicinamento al prossimo campionato di Serie B e il club ha organizzato amichevoli di lusso. Il club ha comunicato l’apertura, da oggi (mercoledì 17 luglio) alle ore 12.00, della prevendita dei biglietti in vista del torneo triangolare che si terrà sabato 3 agosto allo Stadio Druso di Bolzano.

Le squadre protagoniste saranno il Bologna Football Club 1909, il VfL Bochum 1848 e i padroni di casa dell’FC Südtirol. Ogni biglietto acquistato sarà valido per assistere a tutti e tre gli incontri (di 60’ ciascuno) del torneo.

Programma delle partite:

Prima partita: FC Südtirol vs. VfL Bochum, alle ore 17:00

Seconda partita: VfL Bochum vs. Bologna, alle ore 18:15

Terza partita: Bologna vs. FC Südtirol, alle ore 19:30

Prezzi dei biglietti

Tribuna Canazza:

Settore 5/Gradinata Nord: 17,00€ (13,00€ **)

Settore 4A: 22,00€ (17,00€ **)

Settore 3A/B: 30,00€ (25,00€ **)

Settore 6 – Tifo organizzato Bologna: 17,00€ (13,00€ **)

Tribuna Zanvettor:

Settore 2A: 22,00€ (17,00€ **)

Settore 2B – Tifo organizzato Bochum: 22,00€ (17,00€ **)

Settore 1A/B: 35,00€ (30,00€ **)

Settore Gold: 50,00€

Settori dedicati al tifo organizzato:

Il settore dedicato al tifo organizzato del Bologna è il Settore 6.

Il settore dedicato al tifo organizzato del Bochum è il Settore 2B.

** Diritto al biglietto a prezzo ridotto:

I bambini dai 5 ai 17 anni, i signori/e over 70 anni e i portatori di handicap (oltre 80%) che necessitano di accompagnatore avranno diritto al biglietto a prezzo ridotto. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 5 anni.

I biglietti sono in vendita online su FC SUEDTIROL.VIVATICKET.IT, VIVATICKET.COM, presso l’FCS Center (via Monticolo 37, 39057 Appiano sulla strada del vino) e in tutti i punti vendita Vivaticket autorizzati.