Olimpiadi Parigi 2024, il tabellone di tennis maschile: gli avversari degli italiani

Prende forma il tabellone di tennis maschile per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sorteggiati i match del primo turno. Musetti se la dovrà vedere con Monfils, Arnaldi con Fils. Darderi affronta Paul. Vavassori avrà Martinez all’esordio. Possibile un secondo turno Djokovic-Nadal.

Il tabellone di tennis maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024

(1) Djokovic (SRB) vs Ebden (AUS)

Fucsovics (HUN) vs Nadal (ESP)

Raonic (CAN) vs Koepfer (GER)

ARNALDI (ITA) vs (14) Fils (FRA)

(12) Baez (ARG) vs Monteiro (BRA)

Eubanks (USA) vs Hassan (LBN)

Echargui (TUN) vs Evans (GBR)

Bergs (BEL) vs (8) Tsitsipas (GRE)

(3) Zverev (GER) vs Munar (ESP)

Machac (CZE) vs Zhang (CHN)

Wawrinka (SUI) vs Kotov (AIN)

Popyrin (AUS) vs (16) Jarry (CHI)

(11) MUSETTI (ITA) vs Monfils (FRA)

Navone (ARG) vs Borges (POR)

Draper (GBR) vs Nishikori (JPN)

Bublik (KAZ) vs (7) Fritz (USA)

(6) Ruud (NOR) vs Daniel (JPN)

Martinez (ESP) vs VAVASSORI (ITA)

Cerundolo (ARG) vs Barrios Vera (CHI)

Marozsan (HUN) vs (10) Humbert (FRA)

(13) Auger-Aliassime (CAN) vs Giron (USA)

Lajovic (SRB) vs Marterer (GER)

AAA vs Ofner (AUT)

Hijikata (AUS) vs (4) Medvedev (AIN)

(5) De Minaur (AUS) vs Struff (GER)

Moutet (FRA) vs Nagal (IND)

Mensik (CZE) vs Shevchenko (KAZ)

DARDERI (ITA) vs (9) Paul (USA)

(15) Tabilo (CHI) vs Safiullin (AIN)

Etcheverry (ARG) vs Seyboth Wild (BRA)

Griekspoor (NED) vs Norrie (GBR)

Habib (LBN) vs (2) Alcaraz (ESP)