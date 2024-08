Calciomercato Atalanta, le ultime sul futuro di Koopmeiners e Lookman: la risposta di Percassi

CalcioWeb

Lecce e Atalanta sono in campo per la 1ª giornata del campionato di Serie A. Un argomento caldo in casa nerazzurra è quello legato al calciomercato e le ultime indicazioni sono arrivate nel pre-partita.

“Noi dobbiamo sempre mantenere la nostra identità e avere chiari i nostri obiettivi. Al termine della scorsa stagione avevamo quello di confermare tutti i ‘big’ che erano stati protagonisti di un’annata straordinaria. Poi il mercato porta turbolenze, non ci aspettavamo determinate cose ma siamo tranquilli perché la proprietà è disposta a investire. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Siamo molto tranquilli”. Così l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi, al microfono di Sky Sport, in merito alle possibili cessioni di Teun Koopmeiners e Ademola Lookman.

“Non vediamo l’ora che finisca questo calciomercato –aggiunge Percassi-. Spesso a questi ragazzi vengono suggerite cose non opportune, il mercato aperto quando si gioca e con tempistiche infinite andrebbe regolamentato, ci abbiamo provato questa estate ma non ci siamo riusciti per l’intervento della Lega araba”.