Calciomercato Bologna, il sostituto di Calafiori e il centrocampista: come cambia l’11 di Italiano

Inizia la missione del Bologna tra campionato e Champions League. Il club rossoblù è reduce dalla storica qualificazione in Europa e si affaccia alla stagione 2024/2025 con ambizioni. Il cambiamento più importante è stato il ribaltone in panchina: Thiago Motta ha sposato il progetto della Juventus e al suo posto il Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Vincenzo Italiano, protagonista sulla panchina della Fiorentina di un percorso importante anche in Europa.

Il calciomercato estivo si è aperto con due cessioni dolorose: Riccardo Calafiori è passato all’Arsenal e Zirkzee al Manchester United. In entrata è arrivato Holm e si giocherà il posto da titolare sulla destra con Posch, sulla sinistra i rossoblù hanno definito l’arrivo di Juan Miranda. In difesa è stato ufficializzato anche Erlic.

In attacco è arrivato il jolly Cambiaghi e poi Dallinga nel ruolo di sostituto di Zirkzee. Il nuovo attaccante olandese è considerato un grande attaccante e potrebbe confermarsi la sorpresa del prossimo campionato di Serie A.

Come cambia l’11 di Vincenzo Italiano

Il tecnico Vincenzo Italiano ha le idee chiare sulla formazione della prossima stagione: il modulo sarà il 4-2-3-1 con la variante di un centrocampista in grado di giocare anche da trequartista. In porta confermatissimo Skorupski, sulla destra uno tra Holm e Posch, poi Miranda a sinistra. La coppia centrale sarà formata probabilmente da Lucumì e Logan Costa. Il colombiano è nel mirino delle big ma per il Bologna è incedibile dopo le ultime pesanti cessioni.

Logan Costa è il prescelto per completare la difesa. Il calciatore del Tolosa è vicinissimo ai rossoblù per circa 18 milioni di euro. Hummels non è più una soluzione. Si avvicina anche l’arrivo del centrocampista: è testa a testa tra Thorstvedt e Mandela Keita dell’Anversa. Nella zona della trequarti Fabbian (anche in attesa del recupero di Ferguson), a destra Orsolini e a sinistra uno tra Cambiaghi e Ndoye. La prima punta sarà Dallinga.