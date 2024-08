Calciomercato Catanzaro, derby con il Cosenza: contattata l’Atalanta

CalcioWeb

E’ derby di calciomercato tra Catanzaro e Cosenza in vista della prossima stagione del campionato di Serie B. Le due squadre si affacciano al torneo con prospettive inizialmente diverse: i giallorossi con l’ambizione di puntare alle zone alte, i rossoblù con l’obiettivo di raggiungere la salvezza tranquilla.

Secondo le ultime notizie i due club calabresi sono in corsa per assicurarsi in prestito Marco Palestra, giovane calciatore dell’Atalanta considerato di grande prospettiva.

Chi è Marco Palestra

Marco Palestra è un calciatore italiano classe 2005. Il suo ruolo principale è quello di terzino destro ma è capace di disimpegnarsi anche in zona avanzata. E’ considerato un calciatore bravo in entrambe le fasi del gioco. In carriera ha fatto tutta la trafila dell’Atalanta ed è nel mirino di Gasperini per la prima squadra.