Calciomercato Como, un altro difensore: già fissate le visite mediche

Il Como è scatenato sul calciomercato. In attesa della trasferta sul campo del Cagliari, la dirigenza continua a muoversi sul fronte trattative e nelle ultime ore ha definito un’altra operazione interessante.

E’ fatta per l’arrivo agli ordini del tecnico Fabregas del calciatore Marc-Oliver Kempf, difensore tedesco dell’Hertha Berlino. Il calciatore sarà lunedì in Italia per sostenere le visite mediche.

Chi è Marc-Oliver Kempf

Marc-Oliver Kempf è un calciatore tedesco classe 1995 dell’Hertha Berlino. Si tratta di un difensore centrale di piede sinistro in grado di giocare anche in posizione leggermente avanzata. In carriera ha indossato anche le maglie di Francoforte, Friburgo e Stoccarda.