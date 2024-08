Calciomercato Como, che squadra! Il nuovo 11 di Fabregas dopo gli ultimi 3 botti | FOTO

CalcioWeb

L’esordio stagionale del Como in Serie A non è stato entusiasmante ma le prospettive per la stagione 2024/2025 sono interessanti. La sfida contro la Juventus si è conclusa sul risultato di 3-0 ma il primo vero banco di prova è previsto dalla trasferta di lunedì nello scontro diretto contro il Cagliari.

La dirigenza è stata protagonista di un calciomercato di altissimo livello e anche gli ultimi 3 innesti non hanno bisogno di presentazioni. E’ fatta per l’arrivo di un altro colpo di livello internazionale: lo svincolato Sergi Roberto, ex Barcellona. Lo spagnolo è destinato a ricoprire il ruolo di terzino destro ma è in grado di disimpegnarsi anche in altri ruoli del centrocampo. Non ha bisogno di presentazioni per qualità ed esperienza.

Il Como ha definito altri due arrivi da Real Madrid e Manchester City. Per il centrocampo è arrivato Maximo Perrone dai Citizen e per la trequarti Nico Paz dai Blancos.

Come cambia l’11 del Como

L’organico a disposizione del tecnico Fabregas è adesso al completo. L’ex centrocampo dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, un modulo in grado di garantire spettacolo ed esaltare i calciatori a disposizione. In porta l’esperienza di Reina, poi una difesa completa nuova: da destra a sinistra Sergi Roberto, Varane (in attesa di recuperare dall’infortunio), Dossena e Moreno.

A centrocampo Maximo Perrone si candida ad una maglia da titolare. Si tratta di un mediano mancino dotato di un’ottima visione di gioco. Poi tante altre soluzioni in mediana come Engelhardt, Mazzitelli, Braunoder, Baselli. Sulla trequarti spazio a Nico Paz considerando anche la probabile cessione di Simone Verdi. Sull’esterno d’attacco a destra la certezza è Strefezza, a sinistra Da Cunha. Infine il duello per il ruolo di prima punta tra Belotti e Cutrone, con il primo favorito e chiamato al definitivo riscatto dopo le ultime stagioni altalenanti e deludenti sotto l’aspetto realizzativo.