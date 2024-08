Calciomercato Juve Stabia, maxi-operazione con la Spal: i dettagli

CalcioWeb

L’entusiasmo in casa Juve Stabia è alle stelle. Il club si prepara per la prossima stagione nel campionato di Serie B con l’intenzione di affacciarsi alle zone alte della classifica. La dirigenza non si ferma sul calciomercato ed è in corso una maxi-trattativa con la Spal.

Il primo riferimento è al ritorno in porta di Demba Thiam, la trattativa è stata definita con la formula del prestito.

Lo scambio

Juve Stabia e Spal sono in contatto per definire un altro scambio. Le ‘Vespe’ sono vicinissime all’ingaggio di Fabio Maistro, centrocampista centrale classe 1998. Pronto a fare percorso inverso Daniele Magnanelli, difensore sinistro classe 1993.