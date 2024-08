Calciomercato Juventus, 2 cessioni (una alla Roma) e 3 acquisti: il nuovo 11 di Thiago Motta è stellare!

CalcioWeb

Una Juventus stellare sul calciomercato! L’esordio in campionato ha riportato grande entusiasmo in casa bianconera e la dirigenza è pronta a definire altre trattative importanti in entrata e uscita. La squadra ha finalmente un gioco e il merito è dell’allenatore Thiago Motta: in poche settimane l’ex Bologna è stato in grado di stravolgere la filosofia della squadra e le idee tattiche del passato.

Il club bianconero è stato già protagonista sul mercato e gli arrivi di calciatori del calibro di Douglas Luiz e Thuram non hanno bisogno di presentazioni. In porta è arrivato l’affidabile Di Gregorio e in difesa è stato raggiunto l’accordo per il milanista Kalulu. Il francese è un jolly difensivo per la capacità di giocare da centrale e da terzino.

Cinque operazioni avviate sul mercato

La Juventus ha avviato altre 5 operazioni sul calciomercato, due in uscita e tre in entrata. I primi acquisti bianconeri sono stati finanziati dalle cessioni e adesso sono pronti circa 100 milioni di euro per completare la squadra con l’arrivo di altri 3 calciatori, un altro in prestito dopo quello di Kalulu e due a titolo definitivo.

I bianconeri sono pronti a versare circa 93 milioni di euro (58 all’Atalanta per Koopmeiners e 35 alla Fiorentina per Nico Gonzalez). Il centrocampista olandese ha presentato un altro certificato medico e continua il muro contro muro con l’Atalanta. La questione è destinata a sbloccarsi a favore dei bianconeri. La Juventus ha accelerato per Nico Gonzalez, l’operazione con la Fiorentina è entrata nel vivo e l’intesa di massima è stata raggiunta per 30 milioni più 5 di bonus. Le parti sono in contatto anche per Kostic e Arthur.

L’ultimo nome per completare l’attacco è quello di Francisco Conceicao del Porto. Il portoghese spinge per il trasferimento in bianconero e la trattativa è stata impostata in prestito oneroso da circa 7 milioni di euro e obbligo di riscatto a 23.

In uscita è ai dettagli il passaggio alla Roma di Tiago Djalo in prestito a 1 milione di euro e riscatto fissato a 6. Novità importanti anche sul futuro di Chiesa: il Barcellona ha messo sul piatto 15 milioni di euro e la trattativa potrebbe andare in porto. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento in Spagna. Nell’11 titolare Cambiaso si è disimpegnato alla grande a destra e anche l’esordio di Cabal a sinistra è stato molto positivo.