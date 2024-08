Calciomercato Milan, un centrocampista e una punta: due colpi sul gong per ‘salvare’ Fonseca

CalcioWeb

Un punto in due partite per il Milan e Fonseca è già sulla graticola. Inizio di stagione complicato per i rossoneri apparsi fragili e confusi, con l’allenatore portoghese che già non aveva convinto i tifosi fin dal momento della firma e che ora rischia la piena contestazione domenica dopo domenica. Urge una mano dal calciomercato per il Milan.

Gli acquisti programmati da tempo sono stati portati a compimento ma con le uscite di Adli e forse quella di Bennacer a centrocampo c’è spazio di manovra. Silvano Vos, mediano dell’Ajax, farà la spola tra Milan Futuro e prima squadra. Serve maggiore sostanza. Ecco, quindi, che il Milan non molla la pista che porta a Manu Konè, centrocampista francese del Borussia Monchengladbach che costa 20 milioni.

Rossoneri che continuano a sondare il terreno e le richieste contrattuali di Adrien Rabiot, svincolatosi dalla Juventus e ancora senza contratto: le alte pretese in termini di stipendio, fin qui, hanno frenato ogni possibile base per trattare, il francese dovrebbe ridursi l’ingaggio per sbarcare a Milanello, ma l’operazione appare complessa.

Il secondo acquisto riguarda il reparto offensivo. L’infortunio di Morata, nuovamente a disposizione dopo la sosta, ha aperto un importante interrogativo che riguarda il pacchetto attaccanti. Jovic non ha convinto, Okafor non è propriamente una prima punta: se manca Alvaro davanti il Milan fa fatica.

L’obiettivo è ancora Tammy Abraham, calciatore espressamente richiesto da Fonseca. I rossoneri proveranno a imbastire uno scambio con la Roma che è interessata a Saelemaekers, da far quadrare le due valutazioni dei calciatori con eventuale conguaglio a compensare. Dipende tutto dalla partenza di Jovic: se il serbo resta, il Milan davanti non toccherà nulla.