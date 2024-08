Calciomercato Salernitana, rinforzo importante: arriva l’attaccante

CalcioWeb

In arrivo l’attaccante. La Salernitana continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione in Serie B con l’obiettivo di riscattare l’ultima retrocessione. La dirigenza è concentrata sulle mosse di calciomercato in uscita ma anche in entrata è vicinissimo un innesto importante.

Secondo le ultime notizie è nella fase conclusiva la trattativa per l’arrivo in granata di Daniele Verde. Si tratta di un attaccante esterno classe 1996 protagonista nelle ultime stagioni e attualmente di proprietà dello Spezia.

I dettagli sull’operazione

Salernitana e Spezia hanno raggiunto l’accordo di massima in prestito con diritto di riscatto a 1 milione di euro o obbligo al verificarsi di determinate condizioni.