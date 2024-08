Calciomercato Sampdoria, blucerchiati show: altri due innesti

CalcioWeb

La Sampdoria risponde al Palermo. I blucerchiati ed i rosaneri sono considerate le squadre più forti alla vigilia dell’inizio del campionato di Serie B e le ultime mosse sul calciomercato sono state importanti. La squadra per Andrea Pirlo è sempre più al completo.

Secondo le ultime notizie è fatta per l’arrivo del terzino sinistro Davide Veroli, ex Catanzaro di proprietà del Cagliari. La trattativa è stata definita in prestito per 250mila euro con obbligo fissato a 3 milioni.

Accordo con la Juventus

La Sampdoria ha raggiunto l’accordo con la Juventus per l’arrivo in blucerchiato di Sekulov, calciatore classe 2002 in grado di ricoprire tanti ruoli tra centrocampo e attacco. La trattativa è stata definita in prestito.