Juventus, rottura totale con Chiesa! Decisione drastica: è già d’accordo a zero?

Gelo totale tra la Juventus e Federico Chiesa. Dopo il mancato rinnovo, con il lento naufragare di diversi tentativi di accordarsi per una cifra consona relativa allo stipendio, è apparso chiaro fin da subito che questa sarebbe stata l’estate dell’addio. Una cessione che però risulta ben più complicata del previsto: il costo, 15-20 milioni, è irrisorio, complice la scadenza vicina, ma comunque Chiesa continua a restare alla Continassa.

Scarsa collaborazione nel cercare una squadra o forse, la squadra c’è già e dietro c’è dell’altro? La Juventus sceglie la linea dura. Da adesso, secondo la “Gazzetta dello Sport”, Chiesa è da considerarsi fuori rosa, si allenerà con gli esuberi, lontano dal gruppo squadra nel cuore era ancora presente pur essendo sul mercato, a orari diversi rispetto ai compagni.

Il timore, secondo quanto riportato dalla “Rosea”, è che il calciatore voglia arrivare a scadenza, liberarsi a parametro zero e trattare personalmente con la sua squadra preferita. In questo modo, la Juventus dovrebbe continuare a pagargli uno stipendio importante, non potrebbe contare su di lui e non incasserebbe soldi preziosi per finanziare il mercato. Chissà che un accordo per il 2025 non lo abbia già in mano. Su CalcioWeb, già nelle scorse settimane, abbiamo dato qualche suggestione decisamente stuzzicante…