Inter-Juventus, dispetti e veleni: Chiesa a zero, ripicca Cabal. Scenario clamoroso!

Lo avevamo detto già nella giornata di ieri, quando avevamo dato la notizia del sorpasso per Cabal: non è la prima e non sarà l’ultima volta in cui Juventus e Inter si scontrano sul mercato. I bianconeri sono andati decisi su Juan Cabal, centrale del Verona finito nel mirino dei nerazzurri che cercavano un jolly difensivo per sopperire all’assenza di Buchanan e permettere a Darmian di liberarsi dai compiti strettamente consoni al pacchetto arretrato per spostarsi sull’esterno e dare il cambio a Dumfries.

Un acquisto particolare per i bianconeri, utile sì per rinfoltire un reparto che, tra Rugani al passo d’addio e Tiago Djalò rimasto oggetto misterioso per tutta la seconda metà della passata stagione, necessita sicuramente di un rinforzo anche in termini numerici. Cabal è duttile, relativamente giovane, ma a 24 anni ha fatto bene solo al Verona in un campionato da salvezza. Un po’ poco per finire alla Juventus. E se ci fosse dell’altro dietro?

Calciomercato Inter: si studia Chiesa a parametro zero per il 2025

“Se Chiesa, ipoteticamente, dovesse andare via a 0 a giugno prossimo, l’Inter potrebbe fare una telefonatina…“, uno scenario che Fabrizio Biasin ha anticipato, chissà, in maniera anche profetica. Il club nerazzurro ha dimostrato di avere un certo fiuto per i parametri zero, ambito in cui Beppe Marotta è un maestro. Se poi a zero si potrebbe materializzare un affare come Federico Chiesa, l’Inter ci proverebbe eccome.

Qualche dubbio dal punto di vista tattico anche se, nelle ultime stagioni, Chiesa si è ‘riciclato’ nell’attacco a due. Il contratto di Federico Chiesa scade nel 2025, in questo momento a parte l’interessamento della Roma, che ha virato su Soulè, nessun’altra squadra è disposta a offrire i 30 milioni che chiedono i bianconeri.

Se Chiesa dovesse restare in rosa (difficilmente fuori rosa), di rinnovo contrattuale non se ne parla, l’ipotesi di andare a scadenza, come già accaduto a Rabiot, è concreta e già a gennaio l’Inter potrebbe muoversi per metterlo sotto contratto.

In quest’ottica, l’inserimento della Juventus per Juan Cabal potrebbe essere letta come una sorta di ripicca. Uno dei tanti veleni di mercato che, lo ripetiamo, non è il primo della storia e, statene certi, fra Juventus e Iner, non sarà l’ultimo.