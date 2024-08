Musetti: “contro Djokovic ho pagato il nervosismo”, poi avvisa Auger-Aliassime

CalcioWeb

Lorenzo Musetti è stato sconfitto in semifinale da Djokovic alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma il percorso dell’azzurro non è ancora finito.

“Credo sia la prima volta nel mio sport che c’è una seconda chance così ravvicinata. L’importante sarà dare tutto domani perché voglio aggiungere una medaglia al medagliere italiano. Domani è forse la partita più importante della mia carriera”. Queste le parole di Lorenzo Musetti dopo il ko contro l’ex numero 1 al mondo Nole Djokovic.

“Rimpianti? Forse il troppo nervosismo che ho sentito insieme alla personalità e al carattere di Nole. La sua figura in campo ha fatto sì che sentissi di più la pressione. Il rammarico c’è, volevo giocare per l’oro domenica”. Musetti giocherà per il bronzo contro il canadese Felix Auger-Aliassime, già bronzo nel doppio misto: “il mio gioco non gli piace, soffre molto le variazioni, ma dovrò saper disinnescare il suo servizio. Sarebbe da stupidi non cogliere l’occasione di poter vincere comunque domani una medaglia”, ha aggiunto Il carrarino.