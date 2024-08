Olimpiadi, Imane Khelif è in finale! Vittoria netta contro Suwannapheng

CalcioWeb

E’ andato in scena il match tra Imane Khelif contro Janjaem Suwannapheng, valido come semifinale dei pesi welter femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver eliminato l’italiana Carini e aver superato l’ungherese Hamori, l’algerina si presentava da favorita dopo le polemiche degli ultimi giorni.

Il riferimento è al ritiro dopo pochi secondi dell’italiana Carini. L’algerina è stata accusata di essere un uomo ed era stata esclusa dai Mondiali dall’Iba dopo un test del Dna, ma ammessa ai Giochi dal Cio.

L’incontro contro Suwannapheng

Nel primo round Imane Khelif ha convinto tutti i giudici, arrivano cinque 10-9 per l’algerina. Nel secondo round il tema dell’incontro non cambia e Khelif si conferma. L’algerina controlla anche nel terzo round e vince ai punti (5-0) con verdetto unanime dei giudici.

Imane Khelif vola in finale per l’oro nei 66 kg. Grande esultanza dopo la vittoria in semifinale.