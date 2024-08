Olimpiadi, il medagliere aggiornato: una medaglia storica per l’Italia!

CalcioWeb

E’ andata in archivio un’altra giornata alle Olimpiadi di Parigi 2024 e continuano ad arrivare le soddisfazioni per l’Italia. Gli azzurri hanno aumentato il bottino grazie all’impresa di Mattia Furlani, 19enne in grado di conquistare la medaglia di bronzo nel salto in lungo: è la più giovane medaglia dell’atletica azzurra degli ultimi 100 anni.

Nel medagliere l’Italia si porta a 26 medaglie (9 ori, 10 argenti e 7 bronzi) e si conferma all’8° posto. In testa gli Stati Uniti, sul podio anche Cina e Australia. Al quarto posto i padroni di casa della Francia.

La classifica aggiornata

Stati Uniti – 86 medaglie: 24 ori, 31 argenti, 31 bronzi Cina – 58 medaglie: 22 ori, 20 argenti, 16 bronzi Australia – 35 medaglie: 14 ori, 12 argenti, 9 bronzi Francia – 48 medaglie: 13 ori, 16 argenti, 19 bronzi Gran Bretagna – 46 medaglie: 12 ori, 15 argenti, 19 bronzi Corea del Sud – 26 medaglie: 11 ori, 8 argenti, 7 bronzi Giappone – 29 medaglie: 11 ori, 6 argenti, 12 bronzi Italia – 26 medaglie: 9 ori, 10 argenti, 7 bronzi Paesi Bassi – 19 medaglie: 8 ori, 5 argenti, 6 bronzi Germania – 17 medaglie: 8 ori, 5 argenti, 4 bronzi