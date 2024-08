Risultati Serie C Girone C, 1ª Giornata: successi per Crotone e Benevento, cade l’Avellino | CLASSIFICA

CalcioWeb

La prima giornata della Serie C Girone C si apre con una serie di risultati davvero interessanti. Il più sorprendente arriva da Picerno: clamoroso 4-1 rifilato all’Avellino e vetta della classifica. Quattro gol anche per l’Audace Cerignola che supera 3-4 la Juventus U23. Successi per 2-0 del Crotone sull’Altamura e del Monopoli sul campo della Turris. Tre punti in tasca anche per il Benevento che batte la Cavese e per il Giugliano che supera il Taranto.

Pirotecnico 2-2 tra Foggia e Trapani, così come tra Messina e Potenza. Latina e Casertana non vanno oltre l’1-1, finisce a reti bianche Sorrento-Catania.

Risultati Serie C Girone C 1ª Giornata

Venerdì 23 agosto

Ore 20:45

Latina-Casertana 1-1

Juventus U23-Audace Cerignola 3-4

Giugliano-Taranto 1-0

Sabato 24 agosto

Ore 18:00

Sorrento-Catania 0-0

Domenica 25 agosto

Ore 18:00

Picerno-Avellino 4-1

Ore 20:45

Turris-Monopoli 0-2

ACR Messina-Potenza 2-2

Lunedì 26 agosto

Ore 20:30

Crotone-Altamura 2-0

Ore 20:45

Benevento-Cavese 2-1

Foggia-Trapani 2-2

Classifica Serie C Girone C

Picerno 3 Audace Cerignola 3 Crotone 3 Monopoli 3 Benvento 3 Giugliano 3 ACR Messina 1 Foggia 1 Potenza 1 Trapani 1 latina 1 Casertana 1 Sorrento 1 Catania 1 Juventus U23 0 Cavese 0 Avellino 0 Taranto 0 Turris 0 Altamura 0