Sorteggi Conference League: le avversarie della Fiorentina

Ultima tornata di sorteggi in quel di Montecarlo, questa volta tocca alla Conference League. Una sola squadra italiana presente, la Fiorentina, che dopo aver sfiorato lo psicodramma contro la Puskas Academy, si è qualificata alla nuova League Phase. Eh sì, anche la Conference League cambia format.

Niente più gironi ma classifica unica composta da 36 squadre che, divise in 6 fasce da 6 squadre, sono state sorteggiate e accoppiate a 6 avversarie, 1 per ogni fascia (compresa la propria, novità rispetto al passato) per giocare 6 partite in gara secca, 3 in casa e 3 in trasferta. Le prime 8 classificate passano direttamente agli ottavi, le 16 successive si giocano i Playoff, le altre saranno tutte eliminate.

Il tabellone della Conference League 2024-2025

Gent – Casa: Molde, Omonoia, TSC; Trasferta: Chelsea, Lugano, Larne

– Molde, Omonoia, TSC; Chelsea, Lugano, Larne Chelsea – Casa: Gent, Shamrock Rovers, Noah; Trasferta: Heidenheim, Astana, Panathinaikos

– Gent, Shamrock Rovers, Noah; Heidenheim, Astana, Panathinaikos Copenaghen – Casa: Basaksehir, Hearts, Jagiellonia; Trasferta: Real Betis, SK Rapid, Dinamo-Minsk

– Basaksehir, Hearts, Jagiellonia; Real Betis, SK Rapid, Dinamo-Minsk Fiorentina – Casa: Lask, The New Saints, Pafos; Trasferta: Apoel, Vitoria SC, St. Gallen

– Lask, The New Saints, Pafos; Apoel, Vitoria SC, St. Gallen Basaksehir – Casa: Heidenheim, SK Rapid, Petrocub; Trasferta : Copenaghen, Cercle Brugge, Celje

– Heidenheim, SK Rapid, Petrocub; : Copenaghen, Cercle Brugge, Celje Real Betis – Casa: Copenaghen, Helsinki, Celje; Trasferta: Legia Varsavia, Mlada Boleslav, Petrocub

– Copenaghen, Helsinki, Celje; Legia Varsavia, Mlada Boleslav, Petrocub LASK – Casa: Djurgarden, Cercle Brugge, Vikingur; Trasferta: Fiorentina, Olimpija, Borac

– Djurgarden, Cercle Brugge, Vikingur; Fiorentina, Olimpija, Borac Legia Varsavia – Casa: Real Betis, Lugano, Dinamo-Minsk; Trasferta: Djurgarden, Omonoia, TSC

– Real Betis, Lugano, Dinamo-Minsk; Djurgarden, Omonoia, TSC Apoel – Casa: Fiorentina, Astana, Borac; Trasferta: Molde, Shamrock Rovers, Noah

– Fiorentina, Astana, Borac; Molde, Shamrock Rovers, Noah Molde – Casa: Apoel, Mlada Boleslav, Larne; Trasferta: Gent, Helsinki, Jagiellonia

– Apoel, Mlada Boleslav, Larne; Gent, Helsinki, Jagiellonia Heidenheim – Casa: Chelsea, Olimpija, St. Gallen; Trasferta: Basaksehir, Hearts, Pafos

– Chelsea, Olimpija, St. Gallen; Basaksehir, Hearts, Pafos Djugarden – Casa : Legia Varsavia, Vitoria SC, Panathinaikos; Trasferta : LASK, The New Saints, Vikingur

– : Legia Varsavia, Vitoria SC, Panathinaikos; : LASK, The New Saints, Vikingur SK Rapid – Casa: Copenaghen, Shamrock Rovers, Noah; Trasferta: Basaksehir, Omonoia, Petrocub

– Copenaghen, Shamrock Rovers, Noah; Basaksehir, Omonoia, Petrocub Omonoia – Casa: Legia Varsavia, SK Rapid, Vikingur ; Trasferta: Gent, Hearts, Borac

– Legia Varsavia, SK Rapid, Vikingur ; Gent, Hearts, Borac Helsinki – Casa: Molde, Olimpija, Dinamo-Minsk; Trasferta: Real Betis, Lugano, Panathinaikos

– Molde, Olimpija, Dinamo-Minsk; Real Betis, Lugano, Panathinaikos Vitoria SC – Casa: Fiorentina, Mlada Boleslav, Celje; Trasferta: Dkurgarden, Astana, St. Gallen

– Fiorentina, Mlada Boleslav, Celje; Dkurgarden, Astana, St. Gallen Astana – Casa: Chelsea, Vitoria SC, TSC; Trasferta: Apoel, The New Saints, Pafos

– Chelsea, Vitoria SC, TSC; Apoel, The New Saints, Pafos Olimpija – Casa: LASK, Cercle Brugge, Larne; Trasferta: Heidenheim, Helsinki, Jagiellonia

– LASK, Cercle Brugge, Larne; Heidenheim, Helsinki, Jagiellonia Cercle Brugge – Casa: Basaksehir, Hearts, St. Gallen; Trasferta: LASK, Olimpija, Vikingur

– Basaksehir, Hearts, St. Gallen; LASK, Olimpija, Vikingur Shamrock Rovers – Casa: APOEL, The New Saints, Borac; Trasferta: Chelsea, SK Rapid, Larne

– APOEL, The New Saints, Borac; Chelsea, SK Rapid, Larne The New Saints – Casa: Dkurgarden, Astana, Panathinaikos; Trasferta: Fiorentina, Shamrock Rovers, Celje

Dkurgarden, Astana, Panathinaikos; Fiorentina, Shamrock Rovers, Celje Lugano – Casa: Gent, Helsinki, Pafos; Trasferta: Legia Varsavia, Mlada Boleslav, TSC

– Gent, Helsinki, Pafos; Legia Varsavia, Mlada Boleslav, TSC Hearts – Casa: Heidenheim, Omonoia, Petrocub; Trasferta: Copenaghen, Cercle Brugge, Dinamo-Minsk

– Heidenheim, Omonoia, Petrocub; Copenaghen, Cercle Brugge, Dinamo-Minsk Mlada Boleslav – Casa: Real Betis, Lugano, Jagiellonia; Trasferta: Molde, Vitoria SC, Noah

– Real Betis, Lugano, Jagiellonia; Molde, Vitoria SC, Noah Petrocub – Casa: Real Betis, SK Rapid, Pafos; Trasferta: Basaksehir, Hearts, Jagiellonia

– Real Betis, SK Rapid, Pafos; Basaksehir, Hearts, Jagiellonia St. Gallen – Casa: Fiorentina, Vitoria SC, TSC; Trasferta: Heidenheim, Cercle Brugge, Larne

– Fiorentina, Vitoria SC, TSC; Heidenheim, Cercle Brugge, Larne Panathinaikos – Casa: Chelsea, Helsinki, Dinamo-Minsk; Trasferta: Djurgarden, The New Saints, Borac

– Chelsea, Helsinki, Dinamo-Minsk; Djurgarden, The New Saints, Borac TSC – Casa: Legia Varsavia, Lugano, Noah; Trasferta: Gent, Astana, St. Gallen

– Legia Varsavia, Lugano, Noah; Gent, Astana, St. Gallen Borac – Casa: LASK, Omonoia, Panathinaikos; Trasferta: APOEL, Shamrock Rovers, Vikingur

– LASK, Omonoia, Panathinaikos; APOEL, Shamrock Rovers, Vikingur Jagiellonia – Casa: Molde, Olimpija, Petrocub; Trasferta: Copenhagen, Mlada Boleslav, Celje

– Molde, Olimpija, Petrocub; Copenhagen, Mlada Boleslav, Celje Celje – Casa: Basaksehir, The New Saints, Jagiellonia; Trasferta: Real Betis, Vitoria SC, Pafos

– Basaksehir, The New Saints, Jagiellonia; Real Betis, Vitoria SC, Pafos Larne – Casa: Gent, Shamrock Rovers, St. Gallen; Trasferta: Molde, Olimpija, Dinamo-Minsk

– Gent, Shamrock Rovers, St. Gallen; Molde, Olimpija, Dinamo-Minsk Dinamo-Minsk – Casa: Copenhagen, Hearts, Larne; Trasferta: Legia Varsavia, Helsinki, Panathinaikos

– Copenhagen, Hearts, Larne; Legia Varsavia, Helsinki, Panathinaikos Pafos – Casa: Heidenheim, Astana, Celje; Trasferta: Fiorentina, Lugano, Petrocub

– Heidenheim, Astana, Celje; Fiorentina, Lugano, Petrocub Vikingur – Casa: Djurgarden, Cercle Brugge, Borac; Trasferta: LASK, Omonoia, Noah

– Djurgarden, Cercle Brugge, Borac; LASK, Omonoia, Noah Noah – Casa: APOEL, Mlada Boleslav, Vikingur; Trasferta: Chelsea, SK Rapid, TSC