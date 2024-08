Il volo delle ‘Rondinelle’, anzi… degli Adorni! Al 90′ il Brescia batte il Palermo

CalcioWeb

Si alza il sipario sulla stagione 2024-2025 di Serie B! Metà agosto, temperature alte, gli strascichi della preparazione estiva ancora nelle gambe ma il calendario non aspetta. Si comincia con un anticipo del venerdì sera, lo stadio Rigamonti ospita Brescia-Palermo, due squadre che nel power ranking della Serie B di CalcioWeb sono posizionate piuttosto in alto.

Primo tempo non proprio indimenticabile. Le due squadre lo spendono a trovare confidenza con il ritorno ufficiale in campo, le emozioni ne risentono. Brivido al 25′ quando Lezzerini ha un’incertezza a centro area su cross di Diakitè, dopo il pronto recupero passa la paura. Problemi in porta anche dall’altro lato, ma più gravi: Gomis si fa male in uno scontro di gioco e deve lasciare il campo per Desplanches.

Nella ripresa si riparte con un piglio diverso. Cistana spara alto da dentro l’area, Ranocchia ri sponde impegnando Lezzerini da fuori. L’occasione più ghiotta capita al 52′ a Bertagnoli che sulla sponda di Borrelli si coordina tutto solo, al centro dell’area, ma spara alto. Brescia decisamente più attivo: Desplanches deve impegnarsi prima su Borrelli e poi su Verreth negando la rete.

A furia di attaccare, contro un Palermo incapace di superare efficacemente la propria metà campo, il Brescia trova il gol: cross morbido di Dikmann, a rimorchio Adorni che di testa fa crollare il muro del Palermo e regala tre punti importantissimi per il Brescia con il primo gol della Serie B 2024-2025.