Dramma nel calcio, allenatore si schianta con l’auto contro un albero: è morto sul colpo | NOME e FOTO

Tragedia nel mondo del calcio: è morto in un incidente stradale Helge Rasche, allenatore della squadra Under 19 dell’Eintracht Francoforte. Il tecnico 33enne è morto sul colpo nel terribile schianto della sua Huyndai contro un albero.

L’annuncio shock è arrivato dal club tedesco attraverso un post pubblicato sul profilo social. “L’allenatore dell’Under 19 Helge Rasche è morto in un incidente stradale. Il 33enne si è trasferito al Riederwald per la stagione 2020/21 e da allora ha ricoperto diversi incarichi da capo allenatore. Lo scorso fine settimana ha festeggiato con l’U19 raggiungendo il secondo turno della DFB Junior Cup. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari”, comunica il club tedesco.

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild‘, l’uomo stata guidando una Huyndai bianca su una strada a sudovest di Francoforte, quando la vettura è uscita fuori strada e si è schiantata contro un albero. L’impatto è stato terribile e il 33enne è morto sul colpo.

L’auto è rimasta distrutta con la parte anteriore completamente sfondata. Rasche ha riportato gravissime ferite ed è morto nell’impatto. Il Francoforte ha annullato tutti gli allenamenti e le partite delle giovanili.

Eintracht Frankfurt is devastated by the loss of U19 head coach Helge Rasche. 🕯️

The 33-year-old lost his life in a traffic accident yesterday. Our thoughts are with his family and friends. 🖤 pic.twitter.com/mmSBjGst04

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) September 6, 2024