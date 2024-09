CalcioWeb

Il Napoli si è imposto contro il Cagliari con il netto risultato di 0-4 nella sfida del campionato di Serie A. Nel corso della partita si sono registrati momenti di tensione.

Al 27′ la partita valida per la 4ª giornata è stata interrotta a causa di qualche disordine sugli spalti tra le due tifoserie per lancio di fumogeni e petardi. Uno steward è rimasto ferito in curva.