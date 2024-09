Clamoroso Roma, esonerato De Rossi: i possibili sostituti

CalcioWeb

Dopo 4 giornate di Serie A arriva l’esonero di Daniele De Rossi. Appena 3 punti raccolti in 4 partite, frutto di 3 pareggi e nessuna vittoria, secondo peggior inizio di stagione di sempre da quando esistono i 3 punti.

Il comunicato della Roma

“L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione .Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra“.

Nuovo allenatore Roma: i possibili sostituti di De Rossi

Il nome caldo per sostituire Daniele De Rossi è quello di Massimiliano Allegri, esonerato dalla Juventus sul finire della passata stagione e ancora senza contratto. Maurizio Sarri, ex Lazio, è un altro dei papabili alla panchina giallorossa. Stefano Pioli, in procinto di passare all’Al Nassr, potrebbe essere l’outsider dell’ultimo minuto.