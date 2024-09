Francia-Italia, bomber Frattesi in gol: gli azzurri ribaltano tutto! | VIDEO

L’Italia c’è. Dopo un inizio horror, la squadra di Luciano Spalletti è stata protagonista di una grande reazione nel primo match della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri sono chiamati a riscattare il pessimo Europeo.

I padroni di casa passano in vantaggio con Barcola dopo appena 14 secondi. Gli azzurri trovano il pareggio con una magia di Tonali e il gol di Dimarco. Al 51′ l’Italia passa: assist perfetto di Retegui e il centrocampista Frattesi non può sbagliare. Gli azzurri sfiorano il tris ma il portiere Maignan è miracoloso e salva il risultato.

Frattesi gives us the lead as he starts the move and finishes it!

We are playing football again 🇮🇹💙

pic.twitter.com/8cQXxISrzb

— Italy Focus 🇮🇹 (@theitalyfocus) September 6, 2024