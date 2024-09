Tracollo Manchester United, ten Hag a rischio: c’è anche Allegri per il sostituto

CalcioWeb

Sono ore di valutazioni in casa Manchester United dopo il tracollo della squadra nel match della 6ª giornata di Premier League. La gara dell’Old Trafford contro il Tottenham si è conclusa sul netto risultato di 0-3 ed è stata condizionata anche dall’espulsione di Bruno Fernandes al 42′.

Le reti degli Spurs sono state realizzate da Johnson, Kulusevski e Solanke. Il Manchester United occupa 12ª posizione con appena 7 punti conquistati in 6 giornate.

La posizione di ten Hag

La posizione dell’allenatore ten Hag è sempre più a rischio e un ribaltone immediato non è da escludere. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra un nome caldissimo per il sostituto è quello di Massimiliano Allegri, allenatore italiano ex Juventus.