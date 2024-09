CalcioWeb

Jorge Martin si è imposto al GP di Indonesia di MotoGP al termine di una gara controllata dal primo all’ultimo giro. Al secondo posto Pedro Acosta. Il campione del mondo Pecco Bagnaia limita i danni e chiude sul gradino più basso del podio.

La classifica finale, però, non è ancora definitiva. Il motivo? Il secondo classificato Pedro Acosta è sotto osservazione per la pressione irregolare delle gomme: potrebbe essere penalizzato e retrocesso. Anche Bagnaia è in attesa di una decisione.